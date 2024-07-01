"توفيت بحقنتين وليس بلدغة عقرب".. سيلين العراقية تفارق الحياة بسبب خطأ طبي

وحمل ذوو الطفلة الجهات الصحية المسؤولية الكاملة، وكشفوا بانها ليست المرة الاولى التي يتعرض فيها سكان المنطقة للدغات العقارب والافاعي وحتى هجمات الكلاب السائبة.ويعد الاهمال الخدمي والطبي في بعض مناطق العاصمة سببا من اسباب الموت في البلاد، ما يستوجب تحركا حكوميا عاجلا لوضع حلول تنقذ ارواح المواطنين وتحاسب المقصرين.اليك ما شاركه أهالي الضحية من معاناة ومطالب مع كادر السومرية في التقرير أعلاه.