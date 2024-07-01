جدل حول مستقبل العلاقات الأمريكية العراقية بعد تصريحات الكونغرس

بين فترة واخرى تثير الادارة الامريكية مواقف مستفزة للعراق ولعل اخرها تصريحات احد اعضاء الكونغرس الامريكي ومساسه بأعلى سلطة قضائية في البلاد، وسط تاكيدات بان المواقف الاخيرة تنذر باحتمالية قطع العلاقات الثنائية بين البلدين مستقبلا.التفاصيل مع صالح الطيب في هذا التقرير