الفقيد الثاني للعائلة بالطريقة نفسها... طفل بعمر 12 عاما يفقد حياته برصاصة عشوائية!

برصاصة عشوائية فقد الطفل أكرم حياته داخل منطقة الشعلة في بغداد، ليكون الطفل الثاني للعائلة نفسها الذي يقع ضحية اطلاقة عشوائية.عائلة الطفل تتحدّث للسومرية عن معاناتهم وأحزانهم وبماذا طالبت الدولة؟كل التفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان