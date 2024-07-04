أصحاب المولدات في بغداد يخالفون القرارات الحكومية ويرفعون الأسعار!

رغم فرض مجلس محافظة بغداد تسعيرة ثابتة للامبير الذهبي، يخالف اصحاب مولدات القرارات الحكومية برفع السعر لاكثر من عشرين الف دينار، مااثر بشكل سلبي على المواطنين خاصة اصحاب الدخل المحدود



عضو مجلس محافظة بغداد احمد الربيعي يؤكد عبر السومرية مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين. إليكم ما قاله في هذا التقرير مع علي احمد