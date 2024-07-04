مختصون: استحضار التنسيق بين المركز والاقليم ضرورة لإيجاد الحل للعمليات العسكرية التركية

العمليات العسكرية التركية .. مختصون: استحضار التنسيق بين المركز والاقليم ضرورة لإيجاد الحل

مع استمرار التحرك التركي في شمال البلاد من دون رد فعل عراقي ملحوظ، يؤكد كثيرون أهمية استحضار تنسيق مشترك بين بغداد واربيل بهدف خلق إمكانية وضع الحلول.



