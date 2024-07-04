العشرات من حملة الشهادات العليا تظاهروا امام مجلس الخدمة الاتحادي للمطالبة بالتوظيف

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نظم العشرات من حملة الشهادات العليا والدبلوم العالي تظاهرة احتجاجية امام مبنى مجلس الخدمة الاتحادي، طالبوا فيها بتوزيع الدرجات الوظيفية لمستحقيها بعيدا عن المماطلة والتسويف