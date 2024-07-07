بالفيديو: غضب شعبي في الديوانية بسبب تردي الخدمات‎

غضب شعبي في الديوانية بسبب تردي الخدمات وتراجع ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي ما ينذر بتصعيد شعبي احتجاجا على الواقع الخدمي، فيما يعد مراقبون نهج المحاصصة وراء فشل الحكومات المتعاقبة.متظاهرون يعبرون عن غضبهم عبر كاميرا السومرية.