واقع الكهرباء لا يزال متراجعا رغم صرف المليارات‎.. فيديو

رغم الميزانيات الضخمة.. واقع الكهرباء لا يزال متراجعا رغم صرف المليارات منذ العام الفين وثلاثة.



لا يزال واقع الكهرباء متراجعا حتى بعد الوعود والميزانيات الكبيرة التي صرفت على مدار اكثر من عشرين عاما.



كم بلغت ميزانيات وزارة الكهرباء منذ 2003.. الأرقام في التقرير أعلاه.



