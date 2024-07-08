اربعة شبان من عائلة واحدة يلقون حتفهم بحادثة مؤلمة في النهروان

عائلة تفجع بموت اربعة شبان من افرادها نتيجة حادث مروري بمنطقة النهروان، وذلك بسبب الشارع الرئيس الذي وصفه الاهالي بطريق الموتعائلة الضحايا تروي للسومرية عن حجم معاناتها بعد هذه الكارثة المأساوية وبماذا طالبوا الحكومة؟تابعوا التقرير مع حسين عدنان للتفاصيل