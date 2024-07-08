تحذيرات من تحول الاعمال العسكرية التركية من محاربة حزب العمال الى التنقيب عن النفط

الحديث عن قيام الجانب التركي بعمليات تنقيب عن النفط شمالي البلاد سيولد بحسب مراقبين موجة سياسية وشعبية تطالب بموقف حكومي مركزي واقليمي ، سيما في ظل تزايد علامات الاستفهام حول كيفية وصول الجيش التركي ومعداته لهذه لمناطق شمال البلاد،التفاصيل في هذا التقرير