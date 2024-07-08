ما أسباب إرتفاع اسعار الايجار في العراق؟

لمبالغ خيالية تصل بدلات الايجار للمنازل والشقق في العاصمة بغداد, لتتسبب بأزمة لذوي الدخل المحدود ممن لا يتمكنون من شراء منزل او قطعة ارض فيتخذون من المنازل المستأجرة مأوى لهم.الخبير العقاري عادل مجبل يجيب عبر السومرية عن أسباب غلاء الايجارات وهل طرح حلول فعالة لهذه الأزمة؟الجواب في هذا التقرير مع علي أحمد