توجه للمدارس الأهلية.. العراق يتراجع في مستوى التعليم الحكومي!

تصاعد ملحوظ باتت تشهده اعداد المعاهد والمدارس الاهلية في بغداد اضافة للمدرسين والمعلمين الخصوصيين في المنازل ، وذلك نتيجة تراجع مستوى التعليم الحكومي اضافة لسوء الخدمات المقدمة فيهماذا قال وكيل وزير التربية الاسبق حسين الجاف للسومرية عن هذه المشكلة التربوية وما هي الحلول؟التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع علي أحمد