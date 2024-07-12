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شركات السيارات في العراق.. عمليات نصب واحتيال تنهب الملايين من جيوب المواطنين
بالفيديو
السومرية نيوز - خاص
تستدرج شركات من المفترض بانها رصينة المواطنين لشراء سيارات بضمانات تمتد لسنوات عدة، ليكتشف المواطن بعد الشراء بان هذه الضمانات وهمية ولا تتعدى كونها ترغيبا من قبل الشركة.
2024-07-12 | 06:57
2024-07-12T06:57:39+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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شركات السيارات في العراق.. عمليات نصب واحتيال تنهب الملايين من جيوب المواطنين
المصدر:
السومرية
2,121 مشاهدة
السومرية نيوز - خاص
تستدرج شركات من المفترض بانها رصينة المواطنين لشراء سيارات بضمانات تمتد لسنوات عدة، ليكتشف المواطن بعد الشراء بان هذه الضمانات وهمية ولا تتعدى كونها ترغيبا من قبل الشركة.
نصب واحتيال.. طريقة جديدة تستدرج فيها شركات عالمية الزبائن في بغداد ،من اجل اقتناء سيارة تكون مضمونة لسنوات عدة، لكن الحقيقة يصدم بها الزبون بعد الشراء مباشرة، بضمان كاذب لا يستبدل فيه شيء رغم دفعه عشرات الملايين
ويتخوف مواطنون من الذهاب نحو تلك الشركات التي ستضيع اموالهم بلحظة، ناهيك عن الصيانة التي تقدر باضعاف اجرة الصيانة الطبيعية خارج الشركة.
شركات عالمية عليها الاعتماد من المفترض ان تكون نموذجا للشركات الاخرى، باتت تحتال على المواطنين وتخدعهم بضمانات وهمية، ما يستدعي تحركا جادا من قبل الجهات المعنية لايقاف هذا الاحتيال على المواطن البسيط.
تحركات جادة منتظرة من قبل الجهات المعنية لايقاف هذا الاحتيال، اليكم ما قاله المواطنون عبر كاميرا السومرية في الفيديو أعلاه
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