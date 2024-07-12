الكهرباء "معطلة".. بغداد تستضيء بالوعود

مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد ازمة الطاقة ويتعقد المشهد اكثر، لترافق هذا الارتفاع اعطال بمنظومة الكهرباء منها اعطاب باتت تصيب المحولات التي لم تعد تحتمل الحرارة والحمل الزائد.هل سيحرك مسؤولو الزعفرانية ساكنا؟.. شاهد التقرير أعلاه