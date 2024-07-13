كيف يمكن مواجهة ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق؟

ويجد البعض ضرورة في التحرك صوب التوجه لدعم وتقوية الصناعة المحلية وبقية القطاعات الاخرى، للتحرر من الحركة الاستيرادية الشاملة للبضائع التي تدفع نحو حاجة مستمرة للدولاروبحسب مختصين فانه وبرغم الجهود المبذولة لوضع حد لقفزات اسعار الصرف، إلا ان الامر يتطلب وضع المزيد من الخطط بعيدة المدى لخلق الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامته.وأنت ما رأيك ما هي الحلول للحد من أزمة الدولار؟