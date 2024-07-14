العمليات التركية شمالي العراق: قصف ونزوح وتهديد بفقدان السيطرة

قائممقام سيدكان : نصف مساحة القضاء تقع تحت سيطرة الجيش التركي







نفذ الجيش التركي نحوَ مئتين وخمسٍ وثمانينَ عمليةَ اختراق شمالي العراق ما ادى الى إخلاء قرى كاملة في محافظة دهوك، فضلا عن الخسائرُ المادية الناجمة عن القصف

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