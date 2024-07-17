الإيموجي: لغة العالم بلا حروف!

اليوم، نستخدم الإيموجي في التواصل الشخصي والتسويق والتعبير الفنيحيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الانترنتتتجاوز الايموجي حواجز اللغةتوصل المعنى المطلوب من دون كتابة حرف واحدوصل عدد الايموجي حتى الآن إلى 3,782 رمزًاالايموجي الاكثر استخداماً: 😂في المركز الثاني: ❤️في المركز الثالث: 🤣أما بعض الايموجي فقد أثارت جدلاً واسعاً لغرابتها أو لدعمها الشذوذمثل الازواج من نفس الجنس👩‍👩‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍❤️‍👨👩‍❤️‍👩الرجل الحامل:العروس الرجل:👰‍♂️وانت، أي أكثر ايموجي تستخدمه يوميا؟