سوء الخدمات في الزعفرانية تجبر الأهالي على التظاهر

شهدت منطقة الزعفرانية في بغداد احتجاجات شعبية عارمة اغلق فيها الاهالي شارع المنطقة الرئيس،وذلك احتجاجا على واقع الخدمات المتردي الذي تشهده المنطقة منذ سنينما الحلول المطروحة لحل سوء الخدمات في هذه المنطقة؟تابعوا التقرير مع علي أحمد على السومرية