قوات التحالف.. جولة جديدة من الحوارات والمباحثات الثنائية بين بغداد وواشنطن

اربع سنوات على قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية من العراق ، لكن المباحثات لاتزال جارية حتى اللحظة من اجل التوصل لحل بعد اشهر على انطلاق المباحثات الثنائية بين الطرفين