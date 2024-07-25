مع قرب الزيارة الاربعينية.. طريق "يا حسين" يشهد تلكؤا

يشهد طريق ياحسين تلكؤا في اعماله بسبب تأخر وصول التخصيصات المالية ، فيما دعت حكومة الديوانية المحلية الشركات الى التبرع لاكمالهكيف ردّ مكتب متابعة محافظ الديوانية على مناشدات أصحاب المواكب وماذا طلب من الأهالي؟كامل التفاصيل في هذا التقرير مع حيدر انذار