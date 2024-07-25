ازمات رئاسة البرلمان وحكومتي ديالى وكركوك تصطدم بغياب التوافقات

في الوقت الذي يتحدث فيه مراقبون عن سير ازمة تشكيل حكومتي ديالى وكركوك بخط متواز مع ازمة حسم منصب رئاسة البرلمان ، يكشف نواب بان الامر غير مرتبط ويأتي نتيجة غياب التفاهمات السياسية

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