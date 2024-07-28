الصحة تفتتح مركزين لمعالجة الاورام السرطانية في بغداد‎

من اجل مساندة المصابين بمرض السرطان وتخفيف عبء تكاليف العلاج عنهم، الصحة تفتتح مركزين لمعالجة الاورام السرطانية احدهما بمستشفى الكاظمية والاخر بمستشفى الامل في بغداد.ماذا قال وزير الصحة صالح الحسناوي للسومرية؟.. شاهد التقرير أعلاه.