الاطباء والصيدليات.. اتفاقات سرية ضحيتها المريض‎

دائما ما يشكو المواطنون من التكاليف الباهظة للعلاجات التي تُصرف لهم خلال مراجعاتهم الطبية وذلك بسبب الاتفاقات السرية التي تبرم بين الاطباء واصحاب الصيدليات لتتحول المهنة الانسانية الى تجارية عبر استغلال حاجة المواطن.مواطنون غاضبون في واسط يشكون عبر كاميرا السومرية.