لثلاث سنوات.. الصحة تمتنع عن دعم مركز لغسل الكلى ‎

دفع سوء الحالة الصحية للشاب يوسف الذي يعاني من غسل الكلى أهالي سامراء الى بناء مركز خاص للغسل فيما لم تستجب وزارة الصحة لمناشداتهم طيلة السنوات الثلاث بتجهيز المركز بالأجهزة والكوادر المتخصصة لتستمر معاناة المرضى.ذوو المرضى يروون معاناتهم للسومرية.. شاهد التقرير أعلاه.