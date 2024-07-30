قانون النفط والغاز: رهينة الخلافات السياسية

ضمن مئةٍ وخمسين قانونا معطلا تنتظرُ الطرحَ داخل قبةِ البرلمان، قانونُ النفط والغاز لا يزالُ العقدةَ الابرزَ والملفَ الشائكَ بين بغداد واربيل.. رغمَ اللقاءاتِ المستمرةِ لحلِ الامرِ كونَه يمسُ قطاعا مهما في البلاد.تتابعون التفاصيل في تقرير رياض عزيز