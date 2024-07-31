غضب برلماني يدعو لموقف حازم تجاه القصف الأمريكي

القصف الامريكي.. مطالبات نيابية بموقف حكومي حازم وجلسة قريبة لمناقشة الاعتداءات

أثارت الاعتداءات الامريكية الاخيرة على مؤسسات تابعة للحشد الشعبي غضبا برلمانيا كبيرا، ليطالب نواب الحكومة بموقف اكثر حدة، وسط تاكيدات بعقد جلسة قريبة لمناقشة التطورات الامنية.

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