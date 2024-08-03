بحجة الإعمار.. البلدية تهدد بإزالة إحدى المنازل في البصرة

رغم امتلاكه اوراقا تثبت عدم تجاوزه.. ابو علي يناشد بعدم ازالة منزله الذي يسكنه منذ اكثر من 30 عاما



في منطقة تتوسط مدينة البصرة ومنذ اكثر من ثلاثين سنة، يسكن المواطن ابو علي مع اسرة مكونة من عشرين فردا، داخل منزل صغير لا يتجاوز مئتي متر، ابو علي لديه اوراق تثبت بانه غير متجاوز على هذه الارض لكن البلدية هددت بإزالة منزله بحجة الاعمار.

استمعوا إلى ما قاله ابو علي في هذا التقرير من السومرية.