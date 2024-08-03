من دون موافقات رسمية... مستثمر متنفذ يشرع ببناء "مول تجاري" في بغداد

مستثمر متنفذ يشرع ببناء "مول تجاري" رغم عدم استحصال الموافقات الرسمية



ناشد مواطنون امانة بغداد بفتح ملف احد المولات التجارية التي يسعى مستثمر لبنائه في المنطقة المحاذية لسريع محمد القاسم والملاصقة لاحد المولات التجارية في زيونة.

إذ تعيش العاصمة حالة من الضياع باراضيها، وسط سطوة اصحاب الاموال والنفوذ الذين سيطروا على العديد من الاراضي في بغداد دون حسيب او رقيب. فما كان رأي بعض المواطنين الذين تحدثوا للسومرية؟

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