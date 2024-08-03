بسبب أسعارها المرتفعة جدا.. الأدوية تقف بوجه علاج المريض في العراق

وصفات طبية مشفرة..واسعار تتجاوز 100 الف دينار للوصفة الواحدة



تعتبر ظاهرة ارتفاع اسعار الادوية وعدم تنظيمها مشكلة يعاني منها المرضى وذووهم خصوصا ذوي الدخل المحدود, فأسعار بعض الوصفات الطبية تصل لمبالغ طائلة, اضافة الى وصفات طبية تكون مشفرة من قبل بعض الاطباء.

وزارة الصحة تستعد للقيام بإجراءات بحقّ الشركات التي تستغل حاجة المريض للعلاج، وماذا قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للسومرية عن التسعيرة؟

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