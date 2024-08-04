بعد وصول اعداد الموظفين الحكوميين للملايين.. كيف هي حال دوائر الدولة في العراق؟ ‎

تضخم وترهل كبيران تشهدهما دوائر الدولة، بعد وصول اعداد الموظفين الحكوميين للملايين، واستنزافهم المليارات من خزينة الدولة سنويا.إليكم ما كشفه الخبير الإقتصادي جليل اللامي للسومرية عن الحلول التي يجب تطبيقها للحد من هذا التضخم.التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حسين عدنان