جلسة البرلمان .. انهاء القراءتين الاولى والثانية لمشروعي قانونين

بجدول اعمال تغير باخر اللحظات ، من خلال رفع فقرة قانون العفو العام وادراج مشروع قانون الحصول على المعلومة ، عقد البرلمان جلسته التي لم تخل من الخلافات ايضا ، سيما على القانون الاخير الذي يراه نواب انه يقيد الحرية بالحصول على المعلومة .التفاصيل في التقرير أعلاه