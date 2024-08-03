مطالبات باعادة النازحين الى مناطقهم في ذكرى إبادة الايزيديين

الثالثُ من اب ، ذكرى اليمةٌ تمرُ على العراقيين ، عقدٌ من الزمنِ مضى على اقترافِ تنظيمِ داعشِ الارهابي مجزرتَه بحقِ الايزيديين، لكن الجراحَ لم تندملْ حتى اللحظةِ ، فلا يزالُ الكثيرُ منهم مفقودين، ناهيك عن عدمِ استتبابِ الاوضاعِ وعودتِها كما كانت في السابقالتفاصيل في هذا التقرير