تدهور الصناعة المحلية في العراق: عشرات الآلاف من المصانع تغلق أبوابها

مختصون.. عشرات الالاف من المصانع اغلقت او توقفت في العراق بسبب الاهمال

تشهد الصناعة المحلية تراجعا ملحوظا في السنوات الاخيرة، في ظل سطوة المستورد وهيمنته على السوق العراقية بشكل كامل. تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.