شبهات فساد في توزيع دور واطئة الكُلفة في الديوانية

الفساد وقطاع الاسكان.. شبهات فساد تلاحق عملية توزيع دور واطئة الكلفة للاسر الفقيرة

رافقت عملية توزيع دورٍ واطئةِ الكُلفة في قضاء السنية بمحافظة الديوانية شبهاتِ فساد ومحسوبية, ما دفع لجنة النزاهة في مجلس المحافظة الى متابعة الموضوع والتوصل الى معلومات تفيد بحصول اشخاص على منازل من خلال مسؤولين متنفذين.

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