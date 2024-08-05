الحوادث تتزايد: دراجات نارية تخالف القوانين في بغداد

رغم القرارات الحكومية.. دراجات نارية تخالف القوانين وحوادث سير مميتة في الشوارع

تشهد شوارع بغداد العديد من الحوادث يوميا بسبب حركة الدراجات النارية غير النظامية، رغم اجراءات المرور القاضية بمنع سير الدراجات غير المرقمة، وتسجيل العديد منها داخل المديرية بشكل رسمي.

تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية