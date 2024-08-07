انتخابات كردستان: الأحزاب تتنافس والمطالب بنزاهة العملية تتصاعد

الانتخابات في الاقليم.. تنافس محتدم بين الاحزاب على مقاعد برلمان كردستان



تتنافس عدد من الاحزاب في اقليم كردستان على مقاعد البرلمان وسط تأكيدات بضرورة تكون الانتخابات نزيهة وشفافة. فماذا عن استعدادات الأحزاب لهذا الإستحقاق؟

التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع رياض عزيز

