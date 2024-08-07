جموع غفيرة تتوجه مشياً من البصرة إلى كربلاء لإحياء زيارة الأربعين

زيارة الاربعين.. جموع غفيرة تتجه سيرا على الاقدام صوب كربلاء

توجهت جموع غفيرة من الزائرين سيرا على الاقدام من محافظة البصرة صوب كربلاء لاحياء شعائر زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام وسط انتشار أمني والمواكب لخدمة الزائرين.. فماذا عن التحضيرات الامنية؟

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