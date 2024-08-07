ظاهرة التسول تزداد في كربلاء مع اقتراب زيارة الأربعين

مع قرب زيارة الاربعين..انتشار ظاهرة التسول قرب المراقد ومطالبات باتخاذ اجراءات صارمة

تنتشر ظاهرة التسول قرب المراقد الدينية بمحافظة كربلاء بجنسيات مختلفة مع قرب زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام وسط مطالبات باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة. ما هي الإجراءات التي ينوي مجلس محافظة كربلاء اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة؟

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