مواطنون ينددون بتلكؤ مشروع المبزل في بغداد وأثره الصحي

بعد حفره وتركه.. مبزل بمنطقة المعامل يهدد حياة اهالي المنطقة بخطر السرطان

ناشد أهالي منطقة المعامل الجهات المعنية في محافظة بغداد بالتدخل لطمر احد المبازل الذي اصبح يهدد حياة المواطنين بعد حفره وتركه من قبل وزارة الموارد المائية.. فماذا عن تكلفة المشروع والمخاطر الصحية الناجمة عنه؟

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