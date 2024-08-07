ارتفاع معدلات الطلاق في العراق: 1782 حالة في حزيران

ارتفاع نسب الطلاق.. المحاكم العراقية تشهد 1782 حالة طلاق خلال شهر حزيران فقط

سجلت المحاكم في العراق ارتفاعا بنسب الطلاق وصلت للالاف شهريا، ليعزو مختصون الامر لاسباب مختلفة ابرزها غياب لغة التفاهم اضافة لزواج القاصرين.. فما هي النصائح التي يقدمها مختصو علم النفس للحفاظ على استقرار العلاقات الزوجية؟

كامل التفاصيل في هذا التقرير مع علي احمد.