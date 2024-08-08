بغداد: الزحام المروري يدفع المواطنين للبحث عن حلول‎

تغص شوارع بغداد بملايين السيارات التي وصلت طوابيرها لمئات الامتار ، وسط امتعاض واضح من قبل السائقين الذين طالبوا بوضع حل لهذه المعضلة.. كيف يؤثر الزحام المروري على حياة السائقين والمواطنين في بغداد؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية