العراق: مفاوضات انسحاب التحالف تتعرض لانتقادات بسبب افتقارها للجدية

مطالبات بتسريع وتيرة المفاوضات ومختصون يؤكدون : المباحثات تفتقر للجدية



بالتزامن مع التصعيد الحاصل في العراق والمنطقة تتجدد المطالبات بضرورة تسريع وتيرة المفاوضات الجارية لوضع جدولة لانسحاب للقوات الامريكية في البلاد, يأتي هذا فيما يرى اخرون أن المباحثات الجارية لاتبدو عليها ملامح الجدية.