مع تزايد أعداد السيارات... هل سيواجه العراق أزمة وقود؟

تشهد محطات الوقود في بغداد زخما كبيرا خاصة في اوقات الذروة التي تمتد لساعات طويلة، وسط تخوفات من ازمة وقود مستقبلية نتيجة تزايد اعداد السيارات يوما بعد اخر.هل أكد مدير علاقات واعلام المرور العامة حيدر شاكر للسومرية وجود أزمة في هذا الشأن؟.للتفاصيل تابعوا هذا التقرير مع حسين عدنان