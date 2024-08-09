اهالي منطقة القادسية يعانون... ماذا يجري بالمنطقة في بغداد؟

يشكو اهالي منطقة القادسية من سوء بالخدمات داخل عدد من المحلات في المنطقة ، التي لم تدخلها اليات الاكساء منذ عشرات السنين كما يروي ساكنوهااستمعوا إلى شكاوى الأهالي في هذا التقرير من السومرية وماذا كشفوا عن أمور تحصل في المنطقة؟