مطالبات بفتح منافذ خارج مطارات اقليم كردستان لشراء الدولار

ملف الدولار.. مطالبات بفتح منافذ داخل او خارج مطارات الاقليم بهدف شراء الدولار بالسعر الرسمي.





عدم وجود منافذ مصرفية داخل مطارات الاقليم، مشكلةٌ يواجهها المسافرون عبر منافذ كردستانِ الجوية لغرض العلاجِ او السياحة، مراقبون كشفوا عدم وجود مشكلةٍ اداريةٍ او تقنيةٍ تمنع افتتاحها.



شاهد مطالبات المواطنين عبر كاميرا السومرية في هذا التقرير!