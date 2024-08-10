نصب مئات الكاميرات في واسط للحد من الحوادث المرورية

اكثر من سبعمئة كاميرا وسبعة عشر رادارا تم نصبها في الطريق الرابط بين بدرة والصويرة، للحد من الحوادث المرورية خاصة مع تسجيل المحافظة ثلاثة آلاف حادث مروري مؤخرا، ناهيك عن الاستفادة منها للحد من الجرائم الامنية.هل ستسهم هذه الاجراءات بتحقيقِ بيئة مرورية آمنة ومنظمة؟ التفاصيل في هذا التقرير من السومرية