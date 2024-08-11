ام تيم.. امراة مكافحة تصارع مشقة العمل لاعانة اسرتها‎

ام تيم.. قصة امراة مكافحة تصارع مشقة العمل لاعانة اسرتها.



تصارع مشقة الحياة لكسب الرزق الحلال، ام تيم امراة مكافحة من واسط امتهنت بيع المشويات لاعانة اسرتها وكسب الرزق الحلال.



شاهد قصتها وما قالته في هذا التقرير من السومرية.



