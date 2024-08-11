أهالي الصالحية في البصرة يحتجون على إجراءات الهدم‎

لاقى قرار هدم المحال التجارية والمنازل القريبة من الشارعِ الرئيسي وسط منطقة الصالحية في قضاء شط العرب رفض شعبي كونهم يمتلكون مطالبين الحكومة المحلية بتعويضهم قبل الشروع بعمليات الهدم.احد وجهاء المنطقة يروي التفاصيل لمراسل السومرية علي البطاط.