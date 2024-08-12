المستفيدون الأرامل والمطلقات.. نسوة الأنبار يقمن بازار للتسوق على كورنيش الرمادي ‎

لخلق فرص عمل.. اقامة بازار خيري على كورنيش الرمادي لدعم المرأة الانبارية





اقامت عدد من نساء الانبار بازارا للتسوقِ لخلق فرص عمل والحد من ظاهرة البطالة، فيما لم يقتصر البازار على النسوة فقط بل بات عنصر جذب للشباب والخريجين العاطلين



هل هذا المشروع يجب أن ينتشر في معظم المحافظات لدعم المرأة؟