أنقذونا من الآتاوات.. أصحاب المحال بمنطقة جميلة في بغداد يناشدون

بمنطقة جميلة.. موظفو جباية يستقطعون 5 ملايين دينار من اصحاب المحال دون وصولات رسمية

يناشد اصحاب محال تجارية في منطقة جميلة الجهات المعنية لانقاذهم من فرق جباية تحاول فرض اتاوات عليهم تصل للملايين مقابل استمرارهم بفتح ابواب محالهم المهددة بالاغلاق في حال عدم الدفع.



إستمعوا إلى شكاوى أصحاب المحلات في المنطقة من خلال هذا التقرير على السومرية.